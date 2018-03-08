У Римі під стінами парламенту вимагали свободи Марківу

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Четвер, 8 березня 2018, 20:15

Активісти української спільноти провели акцію під стінами італійського парламенту в Римі з вимогою чесного розслідування у справі арештованого нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомляє Радіо Свобода, мітинг відбувся 8 березня в рамках міжнародної акції на підтримку українського солдата, який дев’ятий місяць перебуває під вартою у Мілані за підозрою у причетності до вбивства італійського репортера на Донбасі.

"Свободу Марківу!", – скандували біля парламенту Італії учасники маніфестації.

 
Всі фото Радіо Свобода

Вони закликали політиків, дипломатів і правоохоронні органи звернути особливу увагу і переглянути "справу Марківа", щоб знайти винних і довести невинуватість українського бійця.

Серед учасників акції була мати арештованого нацгвардійця Оксана Максимчук, яка живе в Італії.

Оксана Максимчук, мати Марківа
Оксана Максимчук, мати Марківа

"Я чекаю на чесне розслідування, щоб створили спільну українсько-італійську слідчу групу, як нам обіцяють, і поїхали на місце подій розслідувати перебіг фактів. Якщо Італія хоче знати правду, треба їхати в Україну", – сказала вона Радіо Свобода.

Голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький закликав і місцеву пресу пильніше вивчити справу і подавати об'єктивну правдиву інформацію про перебіг розслідування і події в Україні.

 

Адже, за його словами, після арешту українця більшість італійських медіа без суду і слідства назвали Марківа "убивцею італійського журналіста".

Як повідомлялося, міжнародна акція #Марків розпочалася 5 березня у Лондоні. Після українського етапу 8 березня акція мала пройти у Римі, Парижі, Лісабоні, 9 березня - у Мадриді, 11 березня - в Афінах.

Увечері 24 травня 2014 року у селі Андріївка поблизу Слов'янська внаслідок мінометного обстрілу французький фотожурналіст Вільям Роглон отримав поранення, а італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі та його російський напарник Андрій Миронов загинули.

30 червня 2017 року поліція Італії арештувала українського військовослужбовця Віталія Марківа за підозрою у причетності до цих смертей.

Віталій Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

У серпні прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака, який є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.

У Генпрокуратурі заявляли, що італійська сторона не зверталася до України ані по правову допомогу стосовно допиту Марківа, ані з запитами щодо нього.

ГПУ закликала італійську владу надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайного звільнити його.

У листопаді 2017 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навів міністру закордонних справ Італії докази непричетності нацгвардійця до загибелі фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.

Теми: Італія акції
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