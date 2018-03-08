В Риме под стенами парламента требовали свободы Маркиву

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Четверг, 8 марта 2018, 20:15

Активисты украинского сообщества провели акцию под стенами итальянского парламента в Риме с требованием честного расследования по делу арестованного нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает Радио Свобода, митинг состоялся 8 марта в рамках международной акции в поддержку украинского солдата, который девятый месяц находится под стражей в Милане по подозрению в причастности к убийству итальянского репортера на Донбассе.

"Свободу Маркиву!", - скандировали у парламента Италии участники манифестации.

 
Все фото Радио Свобода

Они призвали политиков, дипломатов и правоохранительные органы обратить особое внимание и пересмотреть "дело Маркива", чтобы найти виновных и доказать невиновность украинского бойца.

Среди участников акции была мать арестованного нацгвардейца Оксана Максимчук, которая живет в Италии.

 
Оксана Максимчук, мать Маркива

"Я ожидаю честного расследования, чтобы создали совместную украинско-итальянскую следственную группу, как нам обещают, и поехали на место событий расследовать ход фактов. Если Италия хочет знать правду, надо ехать в Украину", - сказала она Радио Свобода.

Председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий призвал и местную прессу пристальнее изучить дело и подавать объективную правдивую информацию о ходе расследования и событий в Украине.

 

Ведь, по его словам, после ареста украинца большинство итальянских медиа без суда и следствия назвали Маркива "убийцей итальянского журналиста".

Как сообщалось, международная акция # Маркив началась 5 марта в Лондоне. После украинского этапа 8 марта акции планировались в Риме, Париже, Лиссабоне, 9 марта - в Мадриде, 11 марта - в Афинах.

Вечером 24 мая 2014 года в с.Андреевка возле Славянска в результате минометного обстрела французский фотожурналист Вильям Роглон получил ранение, а итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли и его российский напарник Андрей Миронов погибли.

30 июня 2017 года полиция Италии арестовала украинского военнослужащего Виталия Маркива по подозрению в причастности к этим смертям.

Виталий Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.

В августе прокуратура Милана допросила народного депутата Украины от БПП Андрея Антонищака, который является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.

В Генпрокуратуре заявляли, что итальянская сторона не обращалась к Украинени за правовой помощью относительно допроса Маркива, ни с запросами по нему.

ГПУ призывала итальянские власти предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленного освободить его.

В ноябре 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков привел министру иностранных дел Италии доказательства непричастности нацгвардейца к гибели фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.

Темы: Италия акции
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