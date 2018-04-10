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В квартире Савченко обыск

Вторник, 10 апреля 2018, 12:25
В квартире Савченко обыск

Правоохранители проводят обыск в квартире арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежда Савченко.

Об этом "Украинской правде" сообщил защитник Савченко Олег Соловей.

"В квартире Надежды сейчас проходит следственное действие обыск. Адвокат Дмитрий Бугай там присутствует. Он пишет свои замечания", - сказал защитник.

Других подробностей он сообщить не смог.

Дмитрий Бугай в настоящее время на звонки "Украинской правды" не отвечает.

Сестра Надежды Вера Савченко на вопрос об обысках сказала: "Без комментариев".

В Генпрокуратуре сообщили, что они до обысков не причастны.

"Нас там нет", - сказала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

В СБУ подтвердили, что проводили обыски, но комментировать детали отказались.

"Мы не будем комментировать ход расследования уголовного производства. Состоялись обычные следственные действия в его рамках", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Савченко Надеждаобыски
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