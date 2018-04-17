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ДТП у Харкові: постраждала отримала 100 тис гривень і не має претензій до Зайцевої

Вівторок, 17 квітня 2018, 19:17
ДТП у Харкові: постраждала отримала 100 тис гривень і не має претензій до Зайцевої

Постраждала у ДТП в Харкові в жовтні 2017 року Жанна Власенко отримала 100 тисяч гривень компенсації від Олени Зайцевої. Дівчина просить суд стягнути аналогічну суму з другого водія Геннадія Дронова.

Про це повідомляє видання "NewsRoom".

Представники суду отримали від Власенко клопотання, в якому вона вказала, що один з обвинувачених виконав позовні вимоги в повному обсязі.

"Олена Зайцева виплатила 100 тисяч гривень і я більше не маю до неї претензій матеріального та морального характеру", - йдеться в документі від імені Власенко.

Адвокат постраждалої вказав, що водій, який скоїв ДТП, зобов'язаний відшкодувати завдані збитки незалежно від визнання ним провини. Суд задовольнив клопотання Власенко.

Постраждала Жанна Власенко на момент аварії була вагітною.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року. 

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.

Українська правда
Теми: ДТПХарківгроші
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