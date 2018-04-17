Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП в Харькове: пострадавшая получила 100 тыс гривен и не имеет претензий к Зайцевой

Вторник, 17 апреля 2018, 19:17
ДТП в Харькове: пострадавшая получила 100 тыс гривен и не имеет претензий к Зайцевой

Пострадавшая в ДТП в Харькове в октябре 2017 года Жанна Власенко получила 100 тысяч гривен компенсации от Елены Зайцевой. Девушка просит суд взыскать аналогичную сумму с другого водителя Геннадия Дронова.

Об этом сообщает издание "NewsRoom".

Представители суда получили от Власенко ходатайство, в котором она указала, что один из обвиняемых выполнил исковые требования в полном объеме.

"Елена Зайцева выплатила 100 тысяч гривен и я больше не имею к ней претензий материального и морального характера", - говорится в документе от имени Власенко.

Адвокат пострадавшей указал, что водитель, который совершил ДТП, обязан возместить причиненный ущерб независимо от признания им вины. Суд удовлетворил ходатайство Власенко.

Пострадавшая Жанна Власенко на момент аварии была беременной.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова. 

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

Украинская правда
Темы: ДТПХарьковденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ДТП
Завершено расследование пьяного ДТП, в котором судья убил нацгвардейца
На Полтавщине маршрутка попала в ДТП: 2 погибших, 11 травмированных
Украинец погиб в ДТП в Турции
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: