ДТП в Харькове: пострадавшая получила 100 тыс гривен и не имеет претензий к Зайцевой

Пострадавшая в ДТП в Харькове в октябре 2017 года Жанна Власенко получила 100 тысяч гривен компенсации от Елены Зайцевой. Девушка просит суд взыскать аналогичную сумму с другого водителя Геннадия Дронова.

Об этом сообщает издание "NewsRoom".

Представители суда получили от Власенко ходатайство, в котором она указала, что один из обвиняемых выполнил исковые требования в полном объеме.

"Елена Зайцева выплатила 100 тысяч гривен и я больше не имею к ней претензий материального и морального характера", - говорится в документе от имени Власенко.

Адвокат пострадавшей указал, что водитель, который совершил ДТП, обязан возместить причиненный ущерб независимо от признания им вины. Суд удовлетворил ходатайство Власенко.

Пострадавшая Жанна Власенко на момент аварии была беременной.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.