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Савченко написала Луценку

Середа, 11 квітня 2018, 16:17

Народний депутат Надія Савченко, яка знаходиться під арештом у слідчому ізоляторі СБУ, просить генерального прокурора Юрія Луценка та омбудсмена Людмилу Денісову надати дозволи на її побачення з її офіційними помічниками-консультантами.

Сканкопії звернень оприлюднила прес-служба Савченко на її сторінці у Facebook.

Зазначається, що народний депутат "вимагає надання їй можливості здійснювати депутатську, громадську та політичну діяльність".

"Для цього звернулася до омбудсмена та генпрокурора з відповідними зверненнями щодо надання дозволу на побачення з її офіційними помічниками-консультантами", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Зокрема в клопотанні Денісовій Савченко називає своє ув'язнення "незаконним та упередженим", та заявляє що воно заважає їй здійснювати повноваження народного депутата, зокрема працювати зі зверненнями громадян, та здійснювати "парламентську роботу".

Тому вона просить дозволів на побачення з консультантами: Тетяною Проторченко, Тетяною Сапсай та Іриною Юзик.

У зверненні до Луценка Савченко нагадує йому про час, коли політик був ув'язнений а згодом помилуваний указом на той час президента Віктора Януковича.

 

Раніше сестра Савченко Віра повідомляла, що передала Надії книги, кодекси і Конституцію, бо Савченко "почала робити свої зауваження і свої напрацювання".

За словами Віри, Надія не збирається припиняти голодування.

Як відомо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо притягнення її до відповідальності.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на рішення суду. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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Українська правда

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Теми: Савченко НадіяЛуценкоправа людини
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