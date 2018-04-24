ДТП у Харкові: свідок заявив, що Зайцева їхала зі швидкістю близько 100 км/год

Київський райсуд Харкова завершив допити свідків у справі про ДТП в центрі міста в жовтні 2017 року і перейшов до вивчення матеріалів справи.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Допитано двох останніх свідків. Свідок Олексій Шапошніков на місці ДТП допомагав піднімати Lexus Олени Зайцевої, який перекинувся, і стверджує, що підсудна їхала зі швидкістю близько 100 км/год. І точно не на зелений сигнал світлофора", - йдеться у повідомленні.

За словами свідка Жана Мінасяна, він не бачив момент зіткнення машин, але чув звуковий сигнал, хоча не знає, хто його подавав.

Після допиту свідків прокурор запропонував допитати Геннадія Дронова. Однак підозрюваний відмовився від надання свідчень.

Наступне засідання призначено на 11 травня.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.