ДТП в Харькове: свидетель заявил, что Зайцева ехала со скоростью около 100 км/ч

Киевский райсуд Харькова завершил допросы свидетелей по делу о ДТП в центре города в октябре 2017 года и перешел к изучению материалов дела.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Допрошено двух последних свидетелей. Свидетель Алексей Шапошников на месте ДТП помогал поднимать Lexus Елены Зайцевой, который перевернулся, и утверждает, что подсудимая ехала со скоростью около 100 км/ч. И точно не на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении.

По словам свидетеля Жана Минасяна, он не видел момент столкновения машин, но слышал сигнал, хотя не знает, кто его подавал.

После допроса свидетелей прокурор предложил допросить Геннадия Дронова. Однако подозреваемый отказался от дачи показаний.

Следующее заседание назначено на 11 мая.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.