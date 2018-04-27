Головні новини дня – за 60 секунд

Закон про всеукраїнський референдум не конституційний, КНДР і Південна Корея закінчили війну, в Києві місяць не буде гарячої води - новини, які обговорювали 27 квітня.

Про референдум. Конституційний Суд визнав неконституційним закон про всеукраїнський референдум.

"Ухваливши закон, Верховна Рада вийшла за межі своїх конституційних повноважень, що не узгоджується з принципом верховенства права, зокрема, з положенням про те, що найвищу юридичну силу має Конституція, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються на її основі і повинні відповідати їй", - повідомило джерело, наближене до КС.

Про Корею. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін домовилися у п’ятницю нарешті закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Про воду. Гарячого водопостачання у домівках киян щонайменше у 8 районах із 10-ти не буде до 1 червня – проводитимуть гідравлічні випробування.

Це пов’язано з укладанням договорів на газопостачання низки котелень у Святошинському, Шевченківському, Солом’янському, Подільському, Голосіївському, Оболонському, частині Дарницького та Печерського районів.

Про обмін полоненими. Тристороння контактна група щодо Донбасу на зустрічі 4 травня в Мінську визначить параметри чергового великого обміну полоненими.

Про порядок на Донбасі. З початком Операції об'єднаних сил на Донбасі почне діяти особливий порядок. Згідно з ним, даний порядок передбачає надання органам сектору безпеки і оборони та іншим державним органам спеціальних повноважень, необхідних для здійснення заходів з забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях.

Про Бочковського. Поновленого судом голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського не впустили до будівлі ДСНС, тому що йому не вистачає відповідного рішення про допуск від уряду.

Крім того, Поновлення екс-очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського Кабінет міністрів оскаржив в суді.

А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Бочковський не має морального права бути главою ДСНС.

Хто не пам’ятає, 25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Про ГБР. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба затвердив склад ради громадського контролю при ДБР.