Главные новости дня – за 60 секунд

Закон о всеукраинском референдуме не конституционный, КНДР и Южная Корея закончили войну, в Киеве месяц не будет горячей воды – новости, которые обсуждали 27 апреля.

О референдумах. Конституционный Суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме.

"Приняв закон, Верховная Рада вышла за пределы своих конституционных полномочий, что не согласуется с принципом верховенства права, в частности, положением о том, что высшую юридическую силу имеет Конституция, а законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основании и должны отвечать ей", - пояснил собеседник УП.

О Корее. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

О воде. Горячего водоснабжения в домах киевлян минимум в 8 районах из 10-ти не будет до 1 июня – проведут гидравлические испытания.

Это связано с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.

Об обмене с пленными. Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на встрече 4 мая в Минске определит параметры очередного крупного обмена пленными.

О порядке на Донбассе. С началом Операции объединенных сил на Донбассе начнет действовать особый порядок. Согласно нему, данный порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам специальных полномочий, необходимых для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

О Бочковском. Восстановленного судом председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского не пустили в здание ГСЧС, потому что ему не хватает соответствующего решения о допуске от правительства. А его возобновление Кабинет министров обжаловал в суде. Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Бочковский не имеет морального права быть главой ГСЧС.

Кто не помнит, 25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

О ГБР. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил состав совета общественного контроля при ГБР.