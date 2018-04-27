Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 27 апреля 2018, 21:00

Закон о всеукраинском референдуме не конституционный, КНДР и Южная Корея закончили войну, в Киеве месяц не будет горячей воды – новости, которые обсуждали 27 апреля.

О референдумах. Конституционный Суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме.

"Приняв закон, Верховная Рада вышла за пределы своих конституционных полномочий, что не согласуется с принципом верховенства права, в частности, положением о том, что высшую юридическую силу имеет Конституция, а законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основании и должны отвечать ей", - пояснил собеседник УП.

О Корее. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

О воде. Горячего водоснабжения в домах киевлян минимум в 8 районах из 10-ти не будет до 1 июня – проведут гидравлические испытания.

Это связано с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.

Об обмене с пленными. Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на встрече 4 мая в Минске определит параметры очередного крупного обмена пленными.

О порядке на Донбассе. С началом Операции объединенных сил на Донбассе начнет действовать особый порядок. Согласно нему, данный порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам специальных полномочий, необходимых для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

О Бочковском. Восстановленного судом председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского не пустили в здание ГСЧС, потому что ему не хватает соответствующего решения о допуске от правительства. А его возобновление Кабинет министров обжаловал в суде. Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Бочковский не имеет морального права быть главой ГСЧС.

Кто не помнит, 25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

О ГБР. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил состав совета общественного контроля при ГБР.

Темы: референдумДонбасспленныеОбъединенные силы на ДонбассеКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
референдум
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Пророссийская партия Болгарии собрала подписи для референдума против внедрения евро
Ирландия проведет консультации с общественностью о нейтралитете из-за войны РФ в Украине
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: