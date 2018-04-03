У середу на пленарне засідання Верховної ради викликають директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це заявив голова ВР Андрій Парубій.

За його словами, від фракцій надійшла пропозиція запросити на засідання парламенту керівників НАБУ, САП.

Відповідне питання він поставив на голосування.

За це рішення проголосувало 247 депутатів із 150 необхідних голосів.

Було вирішено, що Ситник і Холодницький мають з'явитися у Раді у середу, 4 квітня, о 12.00.

Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства і вимагатиме змінити прокурорів у його справі.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вже надійшли дисциплінарні скарги НАБУ і ГПУ щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

У КДКП заявили, що мають 2 місяці на розгляд дисциплінарних скарг.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.

Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник САП Назар Холодницький.

Холодницький сказав, що йому пропонували працювати проти НАБУ і запевнив, що відповість на кожне слово у звинуваченні.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та "Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні"

Також читайте інтерв'ю керівника САП: Назар Холодницький: Я – процесуальний керівник. Я сам визначаю, що можна розголошувати