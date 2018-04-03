Грицак: СБУ розкрило вибух під "Еспресо" із постраждалим Мосійчуком

Голова Служби безпеки Василь Грицак каже, що розкрито напад, в результаті якого постраждали троє осіб, зокрема, народний депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук, та загинули двоє осіб.

Про це голова СБУ повідомив під час брифінгу в Одесі у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мосійчук, теракт. Так, є новини. Нещодавно, буквально кілька днів тому, ми затримали одного з тих, хто брав участь в організації та здійсненні цього терористичного акту… Можу сказати, що цей теракт нами у взаємодії з прокуратурою розкрито", – розповів він.

Грицак додав, що затримано одну людину, ще двоє перебувають "на іншій території, ми розуміємо, де вони".

За його словами, під час проведених обшуків вилучено кілька кілограмів тротилу, РПГ-26 (реактивна протитанкова граната – УП), гранати, інші речі та документи, які можуть вказувати на причетність затриманого до скоєння злочину.

Голова СБУ також сказав, що не хоче розкривати деталі, та анонсував проведення найближчим часом брифінгу, присвяченого цьому теракту.

Ввечері 25 жовтня 2017 року під телеканалом "Еспресо" в Солом’янському районі Києва стався вибух, загинули охоронець Мосійчука Руслан Кушнір і екс-працівник юридичного департаменту МВС Михайло Морміль, який проходив поруч із місцем вибуху.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також до лікарні з серйозними пораненнями тоді потрапили політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключало, що метою вибуху міг бути не Мосійчук.

Експерти заявляли, що вибух міг бути спрямований на Морміля.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявляв, що "не має жодних сумнівів", що теракт був спрямований проти Мосійчука і допустив, що це робота російських спецслужб.

У свою чергу, ще один нардеп від "Радикальної партії" Дмитро Лінько не виключив чеченський слід

В Кремлі відкинули звинувачення на адресу Росії у зв'язку з вибухом у Києві. Також глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення у замаху на Ігоря Мосійчука, заявивши, що "організатори злочину перебувають в Україні".

Крім того, СБУ перевіряла можливу причетність позаштатного помічника-консультанта Ігоря Мосійчука до вибуху.