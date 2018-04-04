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В МЗС назвали кількість українських дипломатів, що працюють в Росії

Середа, 4 квітня 2018, 15:53

У Росії на дипломатичній службі залишаються 37 українських дипломатів.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на засіданні комітету Верховної Ради у закордонних справах в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Залишилися 37 наших дипломатів. Зараз ми подаємо на узгодження відсутнє число", - сказала вона.

За словами Зеркаль, можливо, мова буде йти про 13 дипломатів, на заміну виселеним.

Заступник міністра додала, що МЗС працює над забезпеченням захисту прав українських політв'язнів в Росії, незважаючи на висилку дипломатів.

Як відомо, Росія оголосила персонами нон грата дипломатів 23 країн світу у відповідь на висилку російських дипломатів. Зокрема, персонами нон грата оголошені 13 українських дипломатів.

26 березня Україна заявила про видворення 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Тоді ж стало відомо, що 14 держав Європейського союзу вирішили вислати російських дипломатів.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив 16 березня, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новичок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Джонсон також заявив, що у Великої Британії є докази того, що Росія протягом останніх 10 років створювала запаси речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.

Росія заперечує причетність до отруєння Скрипаля.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

Теми: Росіядипломатичні відносини
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