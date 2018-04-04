В МИД назвали количество украинских дипломатов, работающих в России

В России на дипломатической службе остаются 37 украинских дипломатов.



Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду, передает "Интерфакс-Украина".



"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее число", - сказала она.



По словам Зеркаль, возможно, речь будет идти о 13 дипломатах, на замену выдворенным.

Замминистра добавила, что МИД работает над обеспечением защиты прав украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку дипломатов.

Как извесно, Россия объявила персонами нон гратадипломатов 23 стран мира. В частности, персонами нон грата были объявлены 13 украинских дипломатов.

26 марта Украина заявила о выдворении 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Тогда же стало известно, что 14 государств Европейского союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпионаСергея Скрипаля и его дочери в Британии.



Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Джонсон также заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в течении последних 10 лет создавала запасы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".