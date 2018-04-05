Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Вибух під "Еспресо" - влаштований Росією замах на Мосійчука

Четвер, 5 квітня 2018, 11:58
СБУ: Вибух під Еспресо - влаштований Росією замах на Мосійчука

Правоохоронці з'ясували, що вибух біля телеканалу "Еспресо" в Києві був замахом на життя народного депутата Ігоря Мосійчука.

Про це повідомили на брифінгу у четвер перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко та заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"З урахуванням отриманої інформації, саме Мосійчук був їм потрібен", - сказав Павло Кононенко.

"Організатор – представник Головного управління Генштабу РФ", - додав Віктор Кононенко.

Він розповів, що оперативник Генштабу в’їхав до України за підробленими документами для безпосередньої координації дій виконавців.

 

Як повідомили "Українській правді" в СБУ, за підозрою у виконанні теракту затримано чоловіка на ім'я Михайло М'ятних, його вже арештували.

Ще двох виконавців оголошено в розшук. Це уродженець Азербайджану Олександр Григорян та уродженець Волині Ігор Лисак. Зараз вони перебувають в Росії. Їм повідомлено про підозру заочно.

"Двох фігурантів справи спецслужби РФ завербували під час перебування на тимчасово анексованій території Криму та візитів до Росії", - наголосив Віктор Кононенко.

За його словами, після здійснення замаху вони залишили територію України.

"Нам відомо де вони переховуються від українського правосуддя", - підкреслив заступник голови СБУ.

 
Фото подозреваемых в покушении на Игоря Мосийчука

Правоохоронці встановили, що М'ятних готував вибухівку в гаражі. Там він встановлював вибуховий пристрій на придбаний одним із спільників мопед.

"Під час обшуку в гаражному кооперативі оперативники СБ України вилучили п’ять тротилових шашок, дві гранати РГД-5, гранатомет РПГ-26, вогнепальну зброю та дроти використані для монтажу вибухівки", - розповідає прес-центр СБУ.

Він додав відео, на якому підозрюваний паркує мопед з вибухівкою неподалік від входу до телеканалу.

Як повідомлялося, 3 квітня голова СБУ Василь Грицак заявив, що розкрито напад, в результаті якого постраждали троє осіб, зокрема, народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, та загинули двоє осіб.

Ввечері 25 жовтня 2017 року під телеканалом "Еспресо" в Солом’янському районі Києва стався вибух, загинули охоронець Мосійчука Руслан Кушнір і екс-працівник юридичного департаменту МВС Михайло Морміль, який проходив поруч із місцем вибуху.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також до лікарні з серйозними пораненнями тоді потрапили політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявляв, що "не має жодних сумнівів", що теракт був спрямований проти Мосійчука і допустив, що це робота російських спецслужб.

В Кремлі відкинули звинувачення на адресу Росії у зв'язку з вибухом у Києві. Також глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення у замаху на Ігоря Мосійчука, заявивши, що "організатори злочину перебувають в Україні".

СБУ перевіряла можливу причетність позаштатного помічника-консультанта  Ігоря Мосійчука до вибуху.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МосійчукСБУтерактКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Мосійчук
Вибух на газопроводі: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука
У РФ розшукують Мосійчука, бо напав на посольство
Суд закрив ініційовану Мосійчуком справу проти Супрун
Останні новини
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
Усі новини...
Реклама: