СБУ: Вибух під "Еспресо" - влаштований Росією замах на Мосійчука

Правоохоронці з'ясували, що вибух біля телеканалу "Еспресо" в Києві був замахом на життя народного депутата Ігоря Мосійчука.

Про це повідомили на брифінгу у четвер перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко та заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"З урахуванням отриманої інформації, саме Мосійчук був їм потрібен", - сказав Павло Кононенко.

"Організатор – представник Головного управління Генштабу РФ", - додав Віктор Кононенко.

Як повідомили "Українській правді" в СБУ, за підозрою у виконанні теракту затримано чоловіка на ім'я Михайло М'ятних, його вже арештували.

Ще двох виконавців оголошено в розшук. Це уродженець Азербайджану Олександр Григорян та уродженець Волині Ігор Лисак. Зараз вони перебувають в Росії. Їм повідомлено про підозру заочно.

Як повідомлялося, 3 квітня голова СБУ Василь Грицак заявив, що розкрито напад, в результаті якого постраждали троє осіб, зокрема, народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, та загинули двоє осіб.

Ввечері 25 жовтня 2017 року під телеканалом "Еспресо" в Солом’янському районі Києва стався вибух, загинули охоронець Мосійчука Руслан Кушнір і екс-працівник юридичного департаменту МВС Михайло Морміль, який проходив поруч із місцем вибуху.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також до лікарні з серйозними пораненнями тоді потрапили політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявляв, що "не має жодних сумнівів", що теракт був спрямований проти Мосійчука і допустив, що це робота російських спецслужб.

В Кремлі відкинули звинувачення на адресу Росії у зв'язку з вибухом у Києві. Також глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення у замаху на Ігоря Мосійчука, заявивши, що "організатори злочину перебувають в Україні".

СБУ перевіряла можливу причетність позаштатного помічника-консультанта Ігоря Мосійчука до вибуху.