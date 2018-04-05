Експерт: У листі Януковича є заклик до дій, що могли призвести до зміни кордонів

Прямого заклику порушити територіальну цілісність України у звернені Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна не було, але був заклик до дій, які могли призвести до зміни територіальних меж України.

Про це на допиті в Оболонському суді 5 квітня повідомила завідувач сектору лінгвістичних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Світлана Долинківська, яка проводила експертизу звернення Януковича у 2016 році.

Захисник звернула увагу, що на 11 сторінці експертного висновку написано, що "висловлювання, в яких містяться заклики до зміни державного кордону відсутні", при цьому на сторінці 17 зазначено, що "вказані види дій, щодо яких закликає адресант можуть бути спрямовані на застосування Російською Федерацією збройних сил на території України, що може сприяти порушенню суверенітету, недоторканості і незалежності України".

Експерт пояснила, що у звернені досліджували два моменти: прямі заклики і непрямі.

"Я говорила про висловлювання прямої спонукальної дії. Це як висловлювання "я закликаю вас насильницьким шляхом змінити владу в Україні" або "я закликаю перетнути кордон і здійснити військові дії". У висловлюваннях адресанта таких висловлювань (прямих закликів – ред.) немає. Разом з тим на сторінці 17 йдеться про дії, щодо яких закликає промовець і адресант. Він говорить про використання збройних сил РФ на території України та наступний заклик – про вплив на конфлікт, що відбувся на сході України. Тут ми горимо про певну діяльність. Тому про зміст цих висловлювань під час комплексного аналізу мною був зроблений такий висновок (що дії, до яких закликав Янукович, могли призвести до порушення кордонів України – ред.)", - сказала Долинківська.

Вона додала, що КНДІСЕ отримав на дослідження 4 сторінки звернення. Водночас експерти досліджували як письмові матеріали (текст звернення),так і інтерв’ю Януковича, також досліджували те, якій аудиторії звернення озвучувалося; ситуацію у країні, що призвела до цього звернення; адресанта та адресата.

Також у суді допитали ще одного експерта-лінгвіста КНДІСЕ Аннаїт Ованесян, яка досліджувала не текст заяви, а усне мовлення.

"Спочатку я мала вияснити, чи є в усному мовленні, характерні для усного мовлення ознаки, які впливають на зміст тексту (наприклад, підкреслення голосом певного слова чи слів – ред.). Я знайшла, що таких ознак немає. Далі дослідження проводила Долинківська", - сказала Ованесян.

Захист Януковича наголошував, що на експертизу прокурори передали не повний текст звернення, який складається з 6 сторінок, а лише його частину.

Суд оголосив перерву до 14:00. По обіді допитуватимуть свідка захисту.

Як повідомлялося раніше, на прес-конференції у Москві 2 березня обвинувачений в державній зраді президент-утікач Віктор Янукович заявив, що в своєму зверненні до президента РФ просив розглянути можливість ввести в Україну поліцейську миротворчу місію.

При цьому у самому зверненні Янукович закликає Путіна використати збройні сили РФ для відновлення порядку на території України.

Таке ж звернення "з проханням використовувати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України" зачитав постпред Росії Віталій Чуркін на засіданні Радбезу ОНН 3 березня 2014 року.

Раніше Януковича робив інші заяви щодо його листа до Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести війська.

"Документ не був введений в дію. Документ дійсно був. Було емоційне рішення якимось чином повпливати на наступ незаконних військових формувань, на насилля людей на Донбасі. Мародерство, яке було, це викликало в мене емоції і бажання захистити людей", - говорив Янукович.



Водночас, на той час єдиними агресивними формуваннями на Донбасі були люди, які бігали за Павлом Губарєвим – "народним губернатором", обраним за збігом обставин теж 1 березня. Жодних інших формувань на Донбасі в той час не було.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків. Ключові свідки зі сторони обвинувачення вже дали свідчення у справі про держзраду.

Під час процесу про державну зраду Януковича його адвокати задавали свідкам обвинувачення питання про події на Майдані, хоча сам процес стосується дій екс-президента в період окупації Криму Росією.

Розгляд справи про держзраду Януковича планували закінчити до 20 квітня.