Савченко втратила 17 кг і перенесла операцію – сестра

Нардеп Надія Савченко, яка перебуває у СІЗО за підозрою у підготовці терактів і голодує, втратила 17 кг, а також перенесла операцію на зубові.

Про це "Українській правді" повідомила її сестра Віра Савченко.

"Надія 68 кг зараз має. Вона була 85, зараз 68. Вона вживає активно вітаміни і деякі інші препарати, як кальцій кораловий у таблетках, оскільки їй зробили операцію на зубові. А приймати антибіотики без вітамінів не можна", - сказала вона.

Віра відзначила, що у Надії "покришились зуби ще під час голодування у Росії, і вона їх так і не встигла зробити".

"Зараз їй зробили операцію. Вона була на минулому тижні. Зараз Надія почувається нормально", - сказала Віра.

Савченко також зазначила, що сьогодні Надія святкує день народження.

"Ми з мамою принесли їй торт, і я сподіваюсь, що вона його скуштує", - сказала Віра.

Вона відмовилася коментувати, хто представлятиме інтереси Савченко у суді 14 травня, оскільки від неї пішли адвокати Олег Соловей і Дмитро Бугай.

"Суд 14 травня, о13:00. Іншого не коментую. Це рішення Надії. І вона попросила мене (не коментувати – ред.). Вона все скаже сама на суді", - підсумувала Віра.

11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай. Соловей зазначив, що причиною цьому стала, зокрема, і некоректна поведінка сестри Савченко – Віри, яка вмішується у робочі відносини захисників і підзахисної.

На початку квітня від Савченко пішов адвокат Віктор Чевгуз. Своє рішення він пояснив тим, що у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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