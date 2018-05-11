Савченко потеряла 17 кг и перенесла операцию – сестра

Нардеп Надежда Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов и голодает, потеряла 17 кг, а также перенесла операцию на зубе.

Об этом "Украинской правде" сообщила ее сестра Вера Савченко.

"Надежда (весит – ред.) 68 кг сейчас. Она была 85, сейчас 68. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, поскольку ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя", - сказала она.

Вера отметила, что у Надежды "покрошились зубы еще во время голодания в России, и она их так и не успела сделать".

"Сейчас ей сделали операцию. Она была на прошлой неделе. Сейчас Надежда чувствует себя нормально", - сказала Вера.

Савченко также отметила, что сегодня Надежда празднует день рождения.

"Мы с мамой принесли ей торт, и я надеюсь, что она его попробует", - сказала Вера.

Она отказалась комментировать, кто будет представлять интересы Савченко в суде 14 мая, поскольку от нее ушли адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

"Суд 14 мая, в13: 00. Остального не комментирую. Это решение Надежды. И она попросила меня (не комментировать – ред.). Она все скажет сама на суде", - подытожила Вера.

11 мая от Савченко ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Соловей отметил, что причиной этому стало том числе и некорректное поведение сестры Савченко – Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной.

В начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз. Свое решение он объяснил тем, что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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