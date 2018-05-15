Головні новини дня – за 60 секунд

Обшуки в "РИА Новости Украина", в Києві ціна на проїзд зросте до 8 гривень, Луценко вніс подання ще на одного депутата - новини, які обговорювали 15 травня.

Про обшуки у "РИА Новости Украина". Служба безпеки України проводить обшуки в офісі російського інформагентства в Києві, затримали директора українського відділу "РИА Новости" Кирила Вишинського.

В СБУ заявили, що "розкрили діяльність мережі медіаструктури, підконтрольної Росії".

А Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду у діях "РИА Новости Украина".

А гендиректор російської пропагандистської медіагрупи "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов зажадав, щоб українська влада негайно звільнила затриманого Вишинського і пригрозив поскаржитися в ОБСЄ.

Пізніше керівнику Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

Про ціни на проїзд. Із 14 липня вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. Вартість разової поїздки складе 8 гривень, проїзд коштуватиме 6,3 гривні – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою.

Про депутатів. Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Сергія Дунаєва.

Про аудиторів НАБУ. Сином кандидата в аудитори НАБУ Володимира Василенка є діючий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Василенко.

Про Приватбанк. Верховний Суд 10 травня відмовився задовольнити касаційну скаргу компанії "Пром Гарант Плюс" до Приватбанку про повернення на рахунки 18,9 млн гривень, які були списані в ході націоналізації (bail-in).

Про Савченко. Народний депутат Надія Савченко, арештована за підозрою у підготовці терактів і поваленні державної влади, вимагає, щоб їй дали можливість брати участь у роботі Верховної Ради і спілкуватися з виборцями по всій Україні.

Також Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт Савченко на 60 діб.

Про коміків. Служба безпеки України не пустила до країни і заборонила в'їзд терміном на 3 роки російському стендап-коміку Данилі Поперечному.

Про Кримський міст. Будівництво Керченського мосту, який з’єднав окупований Крим з територією Росії, принесе щонайменше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря, повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.