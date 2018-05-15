Савченко вимагає, щоб її щодня з СІЗО возили у ВР і по Україні до виборців

Народний депутат Надія Савченко, арештована за підозрою у підготовці терактів і поваленні державної влади, вимагає, щоб їй дали можливість брати участь у роботі Верховної Ради і спілкуватися з виборцями по всій Україні.

Про це вона заявила на засіданні Шевченківського суду, який розглядає продовження міри запобіжного заходу для Савченко.

"Забезпечте мені роботу. Є закон про Верховну Раду. Там є розпорядження дня народного депутата. Вивчіть його, прокурори. Влаштуйте мені доставку щоранку з СІЗО у ВР. Не можна конвою під купол – добре, стійте чекайте, поки я закінчу роботу. Влаштуйте мені доставку в комітети", - сказала нардеп.

Вона також вимагає забезпечити їй спілкування з її виборцями.

"Є ще спілкування з виборцями. У мене немає днів для прийому і кабінету. Я їжджу по всій Україні і спілкуюся з виборцями. Будь ласка, конвой, надайте мені таку можливість. Возіть мене. Хочете на автозаку – хай буде так! Хочете в наручниках – хай буде так. Довозьте мене до людей, я буду спілкуватися і вирішувати їхні звернення. А тоді відвозьте мене назад у СІЗО. Бо для чого вони мене обирали, щоб я 2 роки відсиділа у Росії і ще сиділа тут?", - сказала Савченко.

Якщо такої можливості у СІЗО для нардепа немає, то Савченко просить випустити її з-під варти, щоб мала змогу виконувати свою роботу.

"Надайте мені можливість працювати у ВР у повному обсязі, якщо залишатиме під вартою. Або відпускайте – з браслетом чи як, але дайте можливість виконувати свою роботу", - підсумувала Савченко.

Вона заявила, що не має наміру тиснути на свідків чи переховуватися від слідства.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні").

11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

На суді 14 травня Савченко заявила, що відмовилась від 4 адвокатів: Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила державного адвоката. Їй надали адвоката Юлію Ткач.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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