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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 15 мая 2018, 21:04

Обыски в "РИА Новости Украина", в Киеве цена на проезд вырастет до 8 гривен, Луценко внес представление еще на одного депутата – новости, которые обсуждали 15 мая.

Об обысках в "РИА Новости Украина". СБУ провела обыски в офисе российского информагентства в Киеве, задержала директора украинского отдела "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

В СБУ заявили, что "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".

А у Генпрокуратуры есть доказательства, свидетельствующие о государственной измене в действиях "РИА Новости Украина".

Позже гендиректор российской пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев потребовал, чтобы украинские власти немедленно освободили задержанного Вышинского и пригрозил пожаловаться в ОБСЕ.

Позже Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

О цене на проезд. С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет. Стоимость разовой поездки составит 8 гривен, проезд будет стоить 6,3 гривни - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой.

О депутатах. Генеральный прокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.

Об аудиторах НАБУ. Сын кандидата в аудиторы НАБУ Владимира Василенко является действующим членом Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Василенко.

О Приватбанке. Верховный Суд 10 мая отказался удовлетворить кассационную жалобу компании "Пром Гарант Плюс" к Приватбанку о возврате на счета 18,9 млн гривен, которые были списаны в ходе национализации (bail-in).

О Савченко. Народный депутат Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти, требует, чтобы ей дали возможность работать в Верховной Раде и общаться с избирателями по всей Украине.

Также Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко на 60 суток.

О комиках. Служба безопасности Украины не впустила в страну и запретила въезд сроком на 3 года российскому стендап-комику Даниле Поперечному.

О Крымском мосте. Строительство Керченского моста, который соединил оккупированный Крым и территории России, принесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Темы: СМИРосcияКрымСавченко НадеждаНАБУ
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