Експерти не змогли встановити швидкість авто учасників ДТП у Харкові

Експерти не встановлювали швидкість автівок Lexus і Volkswagen Touareg перед ДТП в центрі Харкова, у якій загинули 6 осіб.

Про це повідомляє видання NewsRoom.

Сторона обвинувачення передала судді документ, в якому йшла мова про неможливість встановити швидкість автомобілів за допомогою експертиз. Зазначається, що обидва водії відмовилися від перевірки на місці трагедії.

"Зайцева не захотіла сідати в автомобіль, щоб показати, що вона робила, бо їй важко психологічно. Обвинувачена боїться перебувати в машині, тим більше їхати в ній. Назвати швидкість другого авто вона також не змогла", - йдеться в документі про слідчий експеримент за участю водія Lexus.

Водночас, за словами другого водія Геннадія Дронова, він їхав зі швидкістю близько 40 км/год. А друга машина, за його відчуттями, їхала зі швидкістю 100-120 кілометрів на годину.

Однак, за твердженнями адвоката Зайцевої Юлії Козир, чоловік не захотів перевірити зазначену ним інформацію на практиці. Через це захисниця вимагала не розглядати свідчення водія Volkswagen Touareg під час слідчого експерименту.

Захисник Дронова, в свою чергу, клопотав про те, щоб долучити до матеріалів справи постанови про експертизи та слідчі експерименти. На його думку, вони могли бути однобокими, бо в них не задіяли всі відеозаписи з центральної вулиці міста.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.