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Эксперты не смогли установить скорость авто участников ДТП в Харькове

Четверг, 17 мая 2018, 20:21
Эксперты не смогли установить скорость авто участников ДТП в Харькове

Эксперты не устанавливали скорость автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg перед ДТП в центре Харькова, в которой погибли 6 человек.

Об этом сообщает издание NewsRoom.

Сторона обвинения передала судье документ, в котором шла речь о невозможности установить скорость автомобилей с помощью экспертиз. Отмечается, что оба водителя отказались от проверки на месте трагедии.

"Елена Зайцева не захотела садиться в автомобиль, чтобы показать, что она делала, потому что ей тяжело психологически. Обвиняемая боится находиться в машине, тем более ехать в ней. Назвать скорость второго авто она также не смогла", - говорится в документе о следственном эксперименте с участием водителя Lexus.

Однако, по словам второго водителя Геннадия Дронова, он ехал со скоростью около 40 км/ч. А вторая машина, по его ощущениям, ехала со скоростью 100 - 120 километров в час.

Однако, по утверждениям адвоката Зайцевой Юлии Козырь, мужчина не захотел проверить указанную им информацию на практике. Поэтому защитница требовала не рассматривать показания водителя Volkswagen Touareg во время следственного эксперимента.

Защитник Дронова, в свою очередь, ходатайствовал о том, чтобы приобщить к материалам дела постановления об экспертизе и следственных экспериментах. По его мнению, они могли быть односторонними, потому что у них не задействовали все видеозаписи с центральной улицы города.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова. 

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

Темы: ХарьковсудДТП
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