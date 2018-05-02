Мінфін США дав ще місяць на продаж активів "Русала", En + і ГАЗу

Міністерство фінансів США продовжило термін, протягом якого американські інвестори повинні позбутися акцій російських компаній En +, "Русал" і "Групи ГАЗ", які підпали під санкції Вашингтона.

Про це пише DW.com.

Інвестори повинні зробити це до 6 червня, а не до 7 травня, як планувалося раніше. Їм також слід припинити контракти з компаніями зі списку санкцій.

Також новим документом від 1 травня продовжено дозвіл на позбавлення від активів агрохолдингу "Кубань", "Базового елемента", B-Finance, SC EuroSibEnergo, " "Газпром бурение", "Ладога Менеджмент", АТ NPV Engineering, групи "Ренова". Проти цих компаній санкції були запроваджені у зв'язку з агресією РФ в Україні.

За "Кремлівською доповіддю" США запровадили санкції проти ряду російських бізнесменів, чиновників і компаній 6 квітня. Під обмежувальні заходи, зокрема, підпали, "Русал" і En + Group Олега Дерипаски.

Мінфін США 23 квітня допустив пом'якшення санкцій проти "Русала", якщо Дерипаска перестане контролювати компанію.

Тоді ж група компаній En +, що є контролюючим акціонером "Русала", повідомила, що Дерипаска погодився покинути раду її директорів і готовий скоротити свою частку в ній нижче 50 відсотків. Однак в Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.