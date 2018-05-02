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Минфин США дал еще месяц на продажу активов "Русала", En+ и ГАЗа

Среда, 2 мая 2018, 05:56

Министерство финансов США продлило срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций российских компаний En+, "Русал" и "Группы ГАЗ", которые подпали под санкции Вашингтона.

Об этом пишет DW.com.

Инвесторы должны сделать это до 6 июня, а не до 7 мая, как планировалось ранее. Им также следует прекратить контракты с компаниями из санкционного списка.

Также новым документом от 1 мая продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга "Кубань", "Базового элемента", B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром бурение", "Ладога Менеджмент", АО NPV Engineering, группы "Ренова". Против этих компаний санкции были введены в связи с агрессией РФ в Украине.

По "Кремлевскому докладу" США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний 6 апреля. Под ограничительные меры, в частности, подпали, "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски.

Минфин США 23 апреля допустил смягчение санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть совет ее директоров и готов сократить свою долю в ней ниже 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что само по себе это не является основанием для вывода компании из-под санкций.

Темы: санкцииСШАРосcия
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