Головні новини дня – за 60 секунд

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Понеділок, 21 травня 2018, 21:02

Комітет затвердив закон про створення Антикорупційного суду, в Миколаєві госпіталізували 37 дітей, Мартиненко вручили обвинувальний акт, на Донбасі впіймали трьох бойовиків, двоє українських військових загинуло - новини, які обговорювали 21 травня.

Про Антикорупційний суд. Комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

Про госпіталізацію дітей у Миколаєві. З Миколаївської школи № 6 госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом. У ДСНС кажуть про 36 госпіталізованих.

Двоє учнів зараз перебувають у реанімаційному відділенні.

Про Мартиненка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила обвинувальний акт екс-народному депутату Миколі Мартиненку, підозрюваному у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про Донбас. Українські військові впіймали на Донбасі трьох бойовиків зі зброєю, терористів передали СБУ.

Також 21 травня вночі на окупованій території Луганщини підірвали автомобільний міст на дорозі, що з’єднувала міста Луганськ і Хрустальний (раніше Красний Луч). Руйнування мосту є перешкодою для поставок зброї та боєприпасів бойовикам.

З поганих новин: в результаті бойового зіткнення з ворожою диверсійно-розвідувальною групою загинули 2 українських військових, ще 4 отримали поранення.

Про втручання в діяльність Яценюка. У рамках провадження щодо втручання у діяльність екс-прем'єра Яценюка планують допитати усіх, хто фігурує у виступах нардепа-втікача Олександра Онищенка. 

За даними співрозмовників УП, допитати планують Юлію Тимошенко, Ігоря Кононенка, Сергія Березенка, Макара Пасенюка, Арсенія Яценюка з членами його уряду, журналіста Дмитра Гнапа, який опублікував переписку депутата-втікача, нардепа Сергія Капліна, який був задіяний у кампанії проти колишнього прем’єра, та самого Онищенка.

Про ціни на газ. НАК "Нафтогаз України" з 1 червня 2018 року підвищить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 8,9% в порівнянні з квітнем. Ціна зросте на 810 гривень у порівнянні з квітнем - до 9 952,8 гривень за 1 тисячу кубометрів з ПДВ.

Теми: МартиненкоДонбасАнтикорупційний судМиколаївЯценюк
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