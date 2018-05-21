Главные новости дня – за 60 секунд

Комитет утвердил закон о создании Антикоррупционного суда, в Николаеве госпитализировали 37 детей, Мартыненко вручили обвинительный акт, на Донбассе поймали троих боевиков, двое украинских военных погибло – новости, которые обсуждали 21 мая.

Об Антикоррупционном суде. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

О госпитализации детей в Николаеве. С Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом. В ГСЧС говорят о 36 госпитализированных.

Двое учеников сейчас находятся в реанимационном отделении.

О Мартыненко. Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт экс-народному депутату Николаю Мартыненко, подозреваемому в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".

О Донбассе. Украинские военные поймали на Донбассе трех боевиков с оружием, террористов передали СБУ.

А 21 мая ночью на оккупированной территории Луганской области взорвали автомобильный мост на дороге, соединявшей города Луганск и Хрустальный (ранее Красный Луч). Разрушение моста является препятствием для поставок оружия и боеприпасов боевикам.

Из плохих новостей: в результате боевого столкновения с вражеской диверсионно-разведывательной группой погибли 2 украинских военных, еще 4 получили ранения.

О вмешательстве в деятельность Яценюка. В рамках производства относительно вмешательства в деятельность экс-премьера Яценюка планируют допросить всех, кто фигурирует в выступлениях беглого нардепа Александра Онищенко.

По данным собеседников УП, допросить планируют Юлию Тимошенко, Игоря Кононенко, Сергея Березенко, Макара Пасенюка, Арсения Яценюка с членами его правительства, журналиста Дмитрия Гнапа, который опубликовал переписку депутата-беглеца, нардепа Сергея Каплина, который был задействован в кампании против бывшего премьера, и самого Онищенко.

О ценах на газ. НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 8,9% по сравнению с апрелем. Цена вырастет на 810 гривен по сравнению с апрелем – до 9 952,8 гривен за 1 тысячу кубометров с НДС.