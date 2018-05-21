Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 21 мая 2018, 21:02

Комитет утвердил закон о создании Антикоррупционного суда, в Николаеве госпитализировали 37 детей, Мартыненко вручили обвинительный акт, на Донбассе поймали троих боевиков, двое украинских военных погибло – новости, которые обсуждали 21 мая.

Об Антикоррупционном суде. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

О госпитализации детей в Николаеве. С Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом. В ГСЧС говорят о 36 госпитализированных.

Двое учеников сейчас находятся в реанимационном отделении.

О Мартыненко. Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт экс-народному депутату Николаю Мартыненко, подозреваемому в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".

О Донбассе. Украинские военные поймали на Донбассе трех боевиков с оружием, террористов передали СБУ.

А 21 мая ночью на оккупированной территории Луганской области взорвали автомобильный мост на дороге, соединявшей города Луганск и Хрустальный (ранее Красный Луч). Разрушение моста является препятствием для поставок оружия и боеприпасов боевикам.

Из плохих новостей: в результате боевого столкновения с вражеской диверсионно-разведывательной группой погибли 2 украинских военных, еще 4 получили ранения.

О вмешательстве в деятельность Яценюка. В рамках производства относительно вмешательства в деятельность экс-премьера Яценюка планируют допросить всех, кто фигурирует в выступлениях беглого нардепа Александра Онищенко.

По данным собеседников УП, допросить планируют Юлию Тимошенко, Игоря Кононенко, Сергея Березенко, Макара Пасенюка, Арсения Яценюка с членами его правительства, журналиста Дмитрия Гнапа, который опубликовал переписку депутата-беглеца, нардепа Сергея Каплина, который был задействован в кампании против бывшего премьера, и самого Онищенко.

О ценах на газ. НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 8,9% по сравнению с апрелем. Цена вырастет на 810 гривен по сравнению с апрелем – до 9 952,8 гривен за 1 тысячу кубометров с НДС.

Темы: МартыненкоДонбассАнтикоррупционный судНиколаевЯценюк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Мартыненко
Суд увеличил размер залога экс-нардепу Мартыненко в 5 раз – ЦПК
Суд отпустил Мартыненко под залог почти в 5 миллионов
Дело Мартыненко: экснардепу объявили новое подозрение в отмывании денег
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: