Головні новини дня – за 60 секунд

Суд Білорусі дав українському журналісту 8 років "за шпигунство", під Тернополем група осіб зі зброєю напала на табір ромів, Гриценко хоче стати єдиним кандидатом в президенти від опозиції – новини, які обговорювали 23 травня.

Про справу Шаройка. Верховний суд Білорусі засудив українського журналіста Павла Шаройка до більш як восьми років позбавлення волі, звинувативши у шпигунстві.

Про Гриценка. В інтерв’ю "Українській правді" лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив про переговори між лідерами кількох партії щодо єдиного кандидата на вибори президента.

За його словами, у переговорах, крім "Громадянської позиції", беруть участь "Самопоміч", "Народний контроль", Рух нових сил", "Альтернатива", "ДемАльянс", "Європейська партія" та Хвиля".

Політична партія "Самопоміч" заявляє, що не бере участі в переговорах з іншими опозиційними силами щодо висунення кандидатів в президенти України.

Про Антикорупційний суд. Вечірня сесія переговорів спікера Верховної Ради Андрія Парубія з Міжнародним валютним фондом і Венеційською комісією щодо законопроекту про Антикорупційний суд не принесла результатів.

Про аудитора НАБУ. Парламентський комітет із запобігання та протидії корупції спробує, всупереч процедурам, протягнути рішення з аудитором НАБУ від Верховної Ради так, щоб у четвер винести його на голосування в зал.

Про напад на табір ромів. Правоохоронці встановлюють осіб, які вночі зі зброєю напали на ромів, що стояли табором у селищі Велика Березовиця, поблизу Тернополя.

Про стрілянину та побиття на лінію "102" увечері 22 травня заявила жінка ромської національності.

Вона розповіла, що на неї та односельчан напала група невідомих з близько 15 осіб, які стріляли, кричали та намагалися їх побити. Врятувалися постраждалі від нападників втечею.

Про схованки. У місті Дніпро на вул. Березанівській 22 травня виявили схованку, в якій зберігалися 37 мін і близько 290 гранат, вивезені із зони операції Об'єднаних сил.

Про ДТП. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса і вантажівки на Львівщині загинуло шестеро осіб, ще трьох доставлено до лікарні.

Про пожежну безпеку. Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірила понад 13 тисяч торгівельних центрів, лікарень, шкіл та дитячих садочків, де знайшла 167 тисяч порушень із забезпечення протипожежної безпеки. За порушення до суду подано на закриття 405 об'єктів. З них 155 ТРЦ, 30 лікарень, 220 дошкільних і шкільних закладів.

Про кібератаки. Служба безпеки попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги Чемпіонів.