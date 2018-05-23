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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 23 мая 2018, 21:07

Суд Беларуси дал украинскому журналисту 8 лет "за шпионаж", под Тернополем группа лиц с оружием напала на лагерь ромов, Гриценко хочет стать единым кандидатом в президенты от оппозиции – новости, которые обсуждали 23 мая.

О деле Шаройко. Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

О Гриценко. В интервью "Украинской правде" лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил о переговорах между лидерами нескольких партии по поводу единого кандидата на выборы президента.

По его словам, в переговорах кроме "Гражданской позиции" участвуют "Самопомич", "Народный контроль", Движение новых сил "," Альтернатива "," ДемАльянс "," Европейская партия "и Волна".

Политическая партия "Самопомич" заявляет, что не участвует в переговорах с другими оппозиционными силами по поводу выдвижению кандидатов в президенты Украины.

Об Антикоррупционном суде. Вечерняя сессия переговоров спикера Верховной Рады Андрея Парубия с Международным валютным фондом и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суде не принесла результатов.

Об аудиторе НАБУ. Парламентский комитет по предотвращению и противодействию коррупции попытается, вопреки процедурам, протянуть решение с аудитором НАБУ от Верховной Рады так, чтобы в четверг вынести его на голосование в зал.

О нападении на лагерь ромов. Правоохранители устанавливают лиц, которые ночью с оружием напали на ромов, стоявших лагерем в поселке Большая Березовица, вблизи Тернополя.

О стрельбе и избиении на линию "102" вечером 22 мая заявила женщина ромской национальности.

Она рассказала, что на нее и односельчан напала группа неизвестных из около 15 человек, которые стреляли, кричали и пытались их избить. Спаслись пострадавшие от нападающих бегством.

О тайниках. В городе Днепр на ул. Березановской 22 мая обнаружили замаскированный тайник, в котором хранились 37 мин и около 290 гранат, вывезенные из зоны операции Объединенных сил.

О ДТП. В результате столкновения микроавтобуса и грузовика во Львовской области погибли шестеро человек, еще трое доставлены в больницу.

О пожарной безопасности. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила более 13 тысяч торговых центров, больниц, школ и детских садов, где нашла 167 тысяч нарушений по обеспечению противопожарной безопасности. За нарушение в суд подано на закрытие 405 объектов. Из них 155 ТРЦ, 30 больниц, 220 дошкольных и школьных учреждений.

О кибератаках. Служба безопасности предупреждает о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов.

Темы: БеларусьсудАнтикоррупционный судНАБУ
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