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Холодницький розповів про справи Охендовського і сина Авакова

Неділя, 27 травня 2018, 21:19
Холодницький розповів про справи Охендовського і сина Авакова

Справу щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського не закрито. 

Про це в інтерв'ю програмі "Завтра" заявив глава САП Назар Холодницький. 

Він спростував, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження щодо Охендовського. 

"Мною у грудні 2016 р. було підписано підозру, бо детективи сказали, що мають достатньо даних для її оголошення. Підозра - перша стадія процесу, щоб слідство могло рухатися далі. Це було зроблено. Потім виявилося, що необхідно отримати низку міжнародно-правових доручень, і згідно КПК ми припинили провадження, доки не отримаємо відповіді від усіх наших колег з іноземних країн", - заявив Холодницький.

"Тоді весь пазл буде складений і тоді вже можна буде сказати - чи є склад злочину, чи може справа йти до суду чи не може. Справу не закрито", - додав він.

Коментуючи справу щодо Олександра Авакова - сина глави МВС Арсена Авакова - Холодницький заявив: "Ми свою  позицію перед судом озвучували, але він не дослухався, вирівши при обранні запобіжних заходів з часом їх пом'якшити, однак рішення суду є і має виконуватися".

"Справа має хештег "справа сина міністра". Немає такої посади. Наша підслідність там тому, бо там сума збитків, яка підслідна НАБУ і були причетні колишні високопосадовці (екс-заступник глави МВС - ред). Робити акценти на "син міністра" я не можу і не буду. Слідство там завершено, справу буде скеровано до суду, і нехай він ставить крапку", - підсумував Холодницький. 

Нагадаємо, у квітні 2017 року НАБУ направило до САП остаточну підозру голові ЦВК Михайлу Охендовському, якого підозрюють у незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів.

9 червня САП повідомила, що тимчасово припинила розслідування проти Охендовського. У САП стверджували, що розслідування зупинено на підставі необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

У квітні 2018 р. Солом’янський райсуд Києва скасував постанову керівника САП від 1 червня 2017 р. про зупинку розслідування у справі щодо Охендовського. 

У САП у свою чергу пояснили, що чекають на повний текст рішення суду, після чого слідство буде відновлено.

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Олександр Аваков є фігурантом справи про розтрату держкоштів МВС при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

У справі НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм було оголошено про підозру.

1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

На початку листопада 2017 р. Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість усіх трьох підозрюваних  у справі, але у грудні 2017 р. Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова. У квітні арешт було скасовано, але у травні Солом’янський суд Києва наклав новий арешт на квартири, паркомісця та акції сина глави МВС. 

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Українська правда
Теми: ХолодницькийОхендовськийАваковАнтикорупційна прокуратура
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