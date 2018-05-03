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Найєму не провели судово-медичну експертизу через поганий стан здоров'я

Четвер, 3 травня 2018, 09:33

Депутату Мустафі Найєму ще не провели судово-медичну експертизу через поганий стан здоров'я. 

Про це повідомив його брат Масі Найєм, передає телеканал "112".

"Вчора йому мали проводити судово-медичну експертизу, вчора в нього ще трималося запалення і висока температура. Лікарі сказали, що ще не можна його вивозити з лікарні", - сказав він.

Крім того, за прогнозами Масі Найєма, справу можуть перекваліфікувати.

"Я думаю, що може бути перекваліфікована, але все буде залежати від того, який стан у Мустафи, і від наявності більшої кількості доказів. Мої прогнози, що стаття може змінитися на "Завдання тяжких тілесних", - зазначив Масі Найєм.

За його словами, наразі депутат перебуває у державній клініці.

"Він знаходиться у клініці в Києві. Це не приватна клініка, наскільки мені відомо. Мустафа не під охороною", - зазначив брат депутата.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Правоохоронці встановлюють особу та місцеперебування ще одного свідка інциденту.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Мустафа Найєм після операції перебуває не в дуже хорошому стані, в нього тримається температура.

2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда-Абубакаровича Саітова нічний домашній арешт як запобіжний захід, для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова - цілодобовий домашній арешт, а для Умолта Руслановича Темербулатова нічний домашній арешт.  

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.

Теми: Найємздоров'я
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