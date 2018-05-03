На Найєма хочуть натиснути, він отримує погрози – Заліщук

Депутата Мустафу Найєма, якого побили у Києві 30 квітня, намагаються вмовити забрати свою заяву на кривдників, йому надходять погрози

Про це розповіла його колега і друг Світлана Заліщук в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я бачу спроби з боку підсудних домовитися через різні канали. Я не буду говорити конкретні прізвища, але були спроби виходити на певних депутатів, щоб Мустафа забрав свою заяву. І таких спроб – через родичів, знайомих, друзів – уже чимало", – заявила вона.

Також, за словами Заліщук, джерела у прокуратурі казали: "На нас тиснуть".

Вона додала, що на особисту пошту Мустафи Найєма приходили погрози: "З посиланням на Алаха, на релігію, на віру, що може бути покарання, якщо він не забере свою заяву. Я би говорила, що це реально залякування"

30 квітня у центрі Києва, на дорозі біля Бессарабського ринку, депутат Мустафа Найєм вступив у словесну суперечку з одним з водіїв – а в результаті його побили, він потрапив до лікарні зі зламаною щелепою та струсом мозку.

До побиття причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розушкує за підозрою в "умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості".

Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Шевченківській райсуд обрав для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід, а для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Також прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.