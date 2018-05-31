Бабченко: Пару місяців у мене є

Російський журналіст Аркадій Бабченко вважає, що за якийсь час його життю знову може загрожувати замах.

На своїй сторінці у Facebook він припустив, що це може статися через кілька місяців.

"Господи, як же це здорово – не бути мішенню. Коли ти точно знаєш: все, цього разу все. Закінчилося. Не пристрелять", – зізнався відомий журналіст і блогер.



"Зараз пару днів у них (замовників убивства – ред.) буде шок, потім пару тижнів вони будуть обтікати, потім пару тижнів їх будуть дерти в усі щілини за провалену операцію", – припустив Бабченко,



"Дасть бог, когось і звільнять, тоді взагалі є багато часу. А якщо навіть і не звільнять, то все одно кілька місяців знадобиться на вибудовування нових схем, пошук нового виконавця, пошук зброї, завезення грошей та інші технічні деталі", – вважає він.



"А отже, пару місяців у тебе точно є до того моменту, доки ти не почнеш заново параноїти: почалася на тебе полювання знову чи ні", – додав Бабченко.



Він зізнався, що втомився, але радий тому, як завершився замах на нього.





Бабченко не написав про спецоперацію Служби безпеки України нічого нового і не повідомив, які у нього плани на найближче майбутнє.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Читайте також: Все про "вбивство" Аркадія Бабченка

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника: обіцяв 30 тисяч доларів і віддав уже 15 тисяч.

Із виконавцем СБУ домоглася співпраці – він нібито допоміг здійснити "комбінацію, в ході якої організатору вбивства стало зрозуміло, що вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

Громадянину Г. підготували підозру за ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч.5 ст. 27 (види співучасників), ч.3 ст. 258 (терористичний акт) ККУ.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка,

"Аби довести до фінальної крапки факт замовлення і виконання замовлення, а потім отримати від замовника той самий список із 30 осіб, мали інсценувати", – пояснила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Однак ні вона, ні представники СБУ поки не пояснили, як фейкова смерть завадить російським спецслужбам знайти нових виконавців для замислених убивств.