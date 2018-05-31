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Бабченко: Пару месяцев у меня есть

Четверг, 31 мая 2018, 13:27
Бабченко: Пару месяцев у меня есть

Российский журналист Аркадий Бабченко считает, что через какое-то время его жизни вновь может грозить покушение.

На своей странице в Facebook он предположил, что это может произойти через несколько месяцев.

"Господи, как же это здорово – не быть мишенью. Когда ты точно знаешь – всё, в этот раз всё. Закончилось. Не пристрелят", – признался известный журналист и блогер.

"Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию", – предположил Бабченко,

"Даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени. А если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали", – считает он.

"А, значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить: началась на тебя охота опять или нет", – признался Бабченко.

Он признался, что устал, но доволен.

Бабченко не написал о спецоперации Службы безопасности Украины ничего нового и не сообщил, какие у него планы на ближайшее будущее.

Ранее президент Петр Порошенко поручил предоставить круглосуточную охрану Аркадию Бабченко и его семье.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко,

"Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, пришлось инсценировать (убийство)", – пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Однако ни она, ни представители СБУ пока не объяснили, как фейковая смерть помешает российским спецслужбам найти новых исполнителей для задумчивых убийств.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бабченко АркадийубийствоРосcияСБУ
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