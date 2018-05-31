Аваков - західним ГО: Ви що, хотіли, щоб Бабченка вбили?

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував міжнародні громадські організації, яких, за його словами, розчарувало "воскресіння" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це він заявив на брифінгу в четвер.

"Мені дивні заяви багатьох міжнародних організацій, які кажуть:" Що це так?! Дезінформували наше суспільство!" Ви що, хотіли, щоб Бабченко був убитий, і ви на цьому прикладі дали, ось - Amnesty International або "Репортери без кордонів" - у нас ще один загиблий журналіст?" - сказав міністр.

Він пообіцяв, що надалі українські правоохоронці не будуть керуватися громадською думкою і робитимуть усе, що вважають за потрібне, для спокою в Україні.

"Якби була можливість зробити такі операції (з інсценуванням смерті - УП) щодо всіх інших резонансних випадків, то ми б робили це кожен день", - додав Аваков.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів" розкритикували таку спецоперацію.

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Грицак заявив, що організатора вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Євген Кізілов, УП