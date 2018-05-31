Адвокат рассказал об "организаторе убийства Бабченко": где работал, чем занимался

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, так называемого организатора покушения на убийство Бабченко зовут Борис Герман, он исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", специализирующемся на производстве оружия, которое имеет производственные отношения с Министерством обороны.

"Сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - написал адвокат.

Он добавил, что Герман имеет юридическое образование и его любимое дело - оружие.

"Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения. Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей?", - спросил Солодко.

"Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с "киллером" следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов", - написал он.

Он рассказал, что в переписке в мессенджерах речь идет "о чем угодно, но не об убийстве".

"А вот предположений "киллера" и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет", - заявил адвокат.

"Сам "киллер", действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит "..з 14-го року"", - добавил Солодко.

По его мнению, это похоже на провокацию

Также он считает, что в этом деле нет интереса Германа и мотив пока не установлен.

"Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее…", - написал адвокат.

Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.