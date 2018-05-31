Бабченко розповів про плани на майбутнє і українське громадянство

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що найближчим часом планує виспатися, напитися і дописати книгу.

Про це він сказав в інтерв'ю в четвер.

З приводу подальших планів, журналіст розповів, що планує дописати книгу і почати будувати нове життя.

Він також сказав, що планує "напитися, відпочити і проспати три дні".

За його словами, дуже складно весь час тікати, не мати безпечного місця і власного будинку.

"У якийсь момент я повірив, що все вже нормально. І не повірите, я навіть купив каструлю. Це як такий символ стабільності", - сказав Бабченко.

Він зазначив, що тепер же йому довелося шукати новий будинок і зараз він живе в місці, що охороняється.

Скільки саме у нього охоронців уточнювати не став.

Також він розповів, що отримав посвідку на проживання в Україні з формулюванням "за заслуги перед Україною".

Бабченко повідомив, що у нього був дід родом з Генічеська і тому, якщо в Україні восени ухвалять відповідний закон, то він розраховує отримати українське громадянство

Крім того він зазначив, що йому було дивно чути заяви МЗС Чехії про те, що він не звертався з проханням отримати дозвіл на проживання там.

"Я звертався і не раз. Рік майже домагався цього, намагався оформити через посольство Нідерландів, але мені говорили, що треба їхати в Москву і там подавати документи. Хлопці, ну серйозно? ", - запитав журналіст.

На питання про те, чи не переживає він з приводу того, що якщо його вб'ють насправді, то ніхто не повірить, Бабченко відповів, що йому "глибоко фіолетово" на це, оскільки він буде вже мертвий.

"У мене було завдання залишитися в живих і захистити свою сім'ю", - додав він.

Також журналісти у нього запитали, чи не страшно йому було бути мішенню.

Бабченко відповів, що було дуже страшно.

"Це як перед боєм. Страшно бути мішенню, не знали скільки людей було задіяно, хто ще кого слухає. Бути живцем завжди страшно", - розповів він.

Також Бабченко заявив, що особисто ненавидить президента Росії Володимира Путіна.

"Я ненавиджу цю людину. Ця людина відповідальна за декілька воєн і винен в тисячах смертей. Я поховав багато друзів, знайомих, товаришів. Я втомився ховати. Я його ненавиджу особисто", - сказав він.

Також журналіст розповів, що після "вбивства" його відвезли в машині швидкої допомоги в морг, де він переодягнувся і почав стежити за новинами, а щоб інсценувати смерть слідчі Служби безпеки України використали свинячу кров.

Він додав, що погодився на операцію, бо хотів врятувати своє життя.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.