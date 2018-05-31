Для інсценування смерті Бабченка використали свинячу кров

Щоб інсценувати смерть російського журналіста Аркадія Бабченка, слідчі Служби безпеки України використали свинячу кров.

Про це заявив сам Бабченко, повідомляє Reuters.

За його словами, в ніч, вибрану для заходу, до нього в квартиру приїхав візажист, щоб загримувати його під "жертву стрільби".

Йому дали футболку з пульовими отворами і облили її свинячою кров'ю. Після цього відбулося "вбивство" і Бабченка повезли в морг. В кареті швидкої допомоги медики підтвердили його "смерть".

"Як тільки ворота моргу закрилися за мною, я воскрес", - сказав Бабченко.

Він розповів, що після цього змив кров і переодягнувся в простирадло, а потім почав моніторити новини про себе і зрозумів, що "був чудовим хлопцем".

"Давайте припустимо, що у воюючій країні оперативники, керівник служби безпеки країни воюючої, президент країни...От вони всі такі сидять і кажуть: "От нам нічого робити, а давайте Бабченку снинячої крові в ніс заллємо і завеземо в морг", - сказав Бабченко і додав, що оперативники займалися своєю справою і він їм повірив.

Також він заявив, що був готовий прострелити собі стегно, якщо це буде потрібно для успіху спецоперації.

"Потрібно так - значить потрібно, потрібно кров - значить так... Я вже, коли їх запитав, що хлопці ми ж не будемо для достовірності мені стегно прострілювати, вони на мене подивилися як на ідіота. Хоча, я був готовий уже і на це, аби всю цю справу закінчити", - додав Бабченко.

Журналіст сказав, що погодився на операцію, бо хотів врятувати своє життя.

Бабченко підтвердив інформацію про те, що його дружина була в курсі операції.

"Дружина, звичайно, знала, тому що все робилося в нашому будинку на її очах, але я дуже прошу не втягувати її в цю справу. Я втомився боятися за себе і не хочу боятися за свою сім'ю", - сказав він.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.