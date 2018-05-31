Бабченко рассказал о планах на будущее и украинское гражданство

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что в ближайшее время планирует выспаться, напиться и дописать книгу.

Об этом он сказал в интервью в четверг.

По поводу дальнейших планов, журналист рассказал, что планирует дописать книгу и начать строить новую жизнь.

Он также сказал, что планирует "напиться, отдохнуть и проспать три дня".

По его словам, очень сложно все время убегать, не иметь безопасного места и собственного дома.

"В какой-то момент я поверил, что все уже нормально. И не поверите, я даже купил кастрюлю. Это как такой символ стабильности", - сказал Бабченко.

Он отметил, что теперь же ему пришлось искать новый дом и сейчас он живет в охраняемом месте.

Сколько именно у него охранников уточнять не стал.

Также он рассказал, что получил вид на жительство в Украине с формулировкой "за заслуги перед Украиной".

Бабченко сообщил, что у него был дед родом из Геническа и поэтому, если в Украине осенью примут соответствующий закон, то он рассчитывает получить украинское гражданство

Кроме того он отметил, что ему было странно слышать заявления МИД Чехии о том, что он не обращался с просьбой получить вид на жительство там.

"Обращался и не раз. Год почти добивался этого, пытался оформить через посольство Нидерландов, но мне говорили, что надо ехать в Москву и там подавать документы. Ребята, ну серъёзно?", - спросил журналист.

На вопрос о том, не переживает ли он по поводу того, что если его убьют серьезно, то никто не поверит, Бабченко ответил, что ему "глубоко фиолетово" на это, поскольку он будет уже мертв.

"У меня была задача остаться в живых и защитить свою семью", - добавил он.

Также журналисты у него спросили, не страшно ли ему было быть мишенью.

Бабченко ответил, что было очень страшно.

"Это как перед боем. Страшно быть мишенью, не знали сколько людей было задействовано, кто еще кого слушает. Быть живцом всегда страшно", - рассказал он.



Также Бабченко заявил, что лично ненавидит президента России Владимира Путина.

"Я ненавижу этого человека. Этот человек ответственен в нескольких войнах и виноват в тысячах смертей. Я похоронил много друзей, знакомых, товарищей. Я устал хоронить. Я его ненавижу лично", - сказал он.

Кроме того журналист рассказал, что после "убийства" его увезли в машине скорой помощи в морг, где он переоделся и начал следить за новостями, а чтобы инсценировать смерть следователи Службы безопасности Украины использовали свиную кровь.

Он добавил, что согласился на операцию, потому что хотел спасти свою жизнь.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.

А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

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Грицак заявил, что "организатора" убийства Бабченко задержали. Якобы российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ - и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.