"Вбивство Бабченка": Підозрюваний Герман мав летіти в Мілан

Підозрюваний в організації вбивства Аркадія Бабченка Борис Герман купив авіаквитки на 30 травня 2018 року до Мілана. Його адвокат заявляє, що затриманий планував "звичайний робочий візит".

Про купівлю квитків повідомив представник сторони обвинувачення на засіданні із обрання Герману запобіжного заходу в Шевченківському районному суді Києва.

"29.05 2017 року (Борис Герман - УП) придбав авіаквиток на 30.05. 2018 року на 20 годину 35 хвилин з напрямком руху Київ-Мілан, де, імовірно, планував переховуватися від органів досудового розслідування", - розповів прокурор.

Водночас адвокат підозрюваного заявив, що квитки були куплені ще раніше.

"Ці квитки були куплені заздалегідь, вони були заброньовані", – сказав під час засідання захисник Германа, заявляючи про необґрунтованість підозри.

За його твердженнями, то була запланована зустріч в Італії із "директором по озброєнню підприємства "Беретта".

"Наявність зворотнього квитка, майже через день, підтверджує, що це був звичайний робочий візит" – зауважив адвокат.

Раніше слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка – Германа Б.Л.

Його адвокат повідомив, що підозрюваний є відомим волонтером і директором компанії з виробництва зброї.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Раніше слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка – Германа Б.Л.

Адвокат Германа повідомив, що підозрюваний є відомим волонтером і директором компанії з виробництва зброї.