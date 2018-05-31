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"Убийство Бабченко": Подозреваемый Герман должен был лететь в Милан

Четверг, 31 мая 2018, 20:51

Подозреваемый в организации убийства Аркадия Бабченко Борис Герман купил билеты на 30 мая 2018 года в Милан. Его адвокат заявляет, что задержанный планировал "обычный рабочий визит".

О покупке билетов сообщил представитель стороны обвинения на заседании по избранию Герману меры пресечения в Шевченковском районном суде Киева.

"29.05 2017 (Борис Герман - УП) приобрел авиабилет на 30.05. 2018 года на 20 часов 35 минут с направлением движения Киев-Милан, где, вероятно, планировал скрываться от органов досудебного расследования", - рассказал прокурор.

Вместе с тем адвокат подозреваемого заявил, что билеты были куплены еще раньше.

"Эти билеты были куплены заранее, они были забронированы", - сказал во время заседания защитник Германа, заявляя о необоснованности подозрения.

По его утверждениям, это была запланированная встреча в Италии с "директором по вооружению предприятия "Беретта".

"Наличие обратного билета, почти через день, подтверждает, что это был обычный рабочий визит", - заметил адвокат.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Адвокат Германа сообщил, что подозреваемый является известным волонтером и директором компании по производству оружия.

Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко – Германа Б.Л.

Мария Думанская, УП
Темы: Бабченко Аркадийсуд
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