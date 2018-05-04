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Глава Європарламенту виступив за створення єдиної армії ЄС

П'ятниця, 4 травня 2018, 00:44

Голова Європарламенту Антоніо Таяні вважає за необхідне створити єдину армію Євросоюзу.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Spiegel Online, пише DW.com.

Євросоюзу в довгостроковій перспективі потрібна єдина армія, це дозволить ЄС заощадити і стати активніше на міжнародній арені, переконаний глава Європарламенту.

"Європі в довгостроковій перспективі потрібна власна армія", - підкреслив Таяні.

Єдиної зовнішньої політики не може бути без єдиної оборонної стратегії, пояснив він. За словами голови Європарламенту, зараз в ЄС є 28 армій, які "роблять більш-менш одне й те саме".

При цьому посилення співпраці в цій сфері дозволить значно заощадити і бути "активніше і сильніше на міжнародній арені", переконаний глава Європарламенту.

Як повідомлялося, Євросоюз оголосив про плани виділити близько 20 млрд. євро на оборону в рамках нового довгострокового бюджету на 2021-2027 роки.

З них 13 млрд євро - перейде в Європейський фонд оборони, створений в червні минулого року. Фонд отримає 4,1 мільярда євро на дослідження в області оборони, зосереджуючи увагу на виникаючі загрози і майбутні загрози безпеки - наприклад, дослідження з робототехніки і створення безпілотників.

Ще 8,9 млрд євро допоможуть країнам-членам ЄС співпрацювати у виробництві великої військової техніки, такої як танки і вертольоти.

Тільки три члена ЄС відмовилися підписати угоду про співпрацю в області оборони - Данія і Мальта, а також Великобританія, яка вийде з ЄС наступного року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСЗбройні силиЄвропарламент
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