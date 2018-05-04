Адвокат чеченців звинуватив у конфлікті Найєма, але запропонував гроші

Адвокат Олег Іщенко покладає відповідальність за початок конфлікту на дорозі в центрі Києва 30 квітня на постраждалого депутата Мустафу Найєма.



Про це він сказав на брифінгу з представником чеченської діаспори в Україні.



Адвокат визнав, що автомобіль Гелендваген їхав у лівому ряду, але поїхав прямо в порушення правил.



"Хлопці вчинили не дуже добре, ми не відбілюємо їх. Це не зовсім красиво, але зазвичай пропускають", – заявив Іщенко.



"Найєм перегородив дорогу цьому автомобілю, "піджав" його. Не зрозуміло, навіщо Мустафа це зробив, ситуація цього не вимагала. Йому достатньо було просто проїхати прямо – і цей автомобіль вліз би за ним, і ситуація була б вичерпана", – сказав він.

"Мені не зрозуміло, на що розраховувала людина, коли перегородила шлях іншому автомобілю і вийшла з'ясовувати стосунки", – додав адвокат.



Він заявив, що є ще частина відео, яка поки не демонструвалася і яка доводить, що конфлікт "не так розвивався, як це висвітлюється в пресі".



"Найєм почав відкривати двері в сусідній автомобіль, з'ясовувати стосунки, витягувати звідти людину", – сказав Іщенко.



"Є таке відео, на якому видно, що саме він першим підходить до дверей водія автомобіля Гелендваген, і саме він починає з'ясовувати стосунки, лізе в цей автомобіль", – заявив він.



На думку Іщенка, "та лексика, яка була використана, вона не залишала вибору".



"Ситуація, коли людина вийшла з машини і спробувала перегородити дорогу іншому автомобілю, була свідомо конфліктною. За великим рахунком, неможливо було вже по-іншому цю ситуацію вирішити", – заявив він.



Адвокат наголосив: "Ми не говоримо, що те, що сталося, прикрашає трьох молодих хлопців. Вони не праві, взявши участь у цьому конфлікті і завдавши людині тілесні ушкодження. Але ми вважаємо, що людина (Найєм) не повинна була створювати цей конфлікт і розпалювати його в подальшому".



На його думку, конфлікт уже вичерпано, тому що затриманим повідомили про підозру – хоча і не взяли під варту.



"Якщо потрібно погасити збитки якісь – нехай нам скажуть, ми їх із задоволенням погасимо. Якщо потрібно якісь інші моменти здійснити щодо потерпілого – в цьому немає жодних проблем", – заявив адвокат.



"Але нас непокоїть те, що навколо цієї, загалом побутової, ситуації нагнітається самим народним депутатом істерія, яка ніяк не сприяє встановленню істини у справі і тому, щоб сторони примирити", – додав він.



Іщенко також прокоментував інформацію про погрози депутату: "Якщо такі погрози надходять, нехай Мустафа нам про це скаже. Ми самі зацікавлені в тому, щоб погрози за жодних обставин не надходили".



"Ми зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт було вичерпано. Нам не потрібні інсинуації щодо погроз. Ми вважаємо, що відомості про них надумані", – заявив він.

На думку адвоката, ситуацію тепер використовують "для самопіару і нагнітання істерії".

30 квітня у центрі Києва, на дорозі біля Бессарабського ринку, депутат Мустафа Найєм вступив у словесну суперечку з одним з водіїв – а в результаті його побили, він потрапив до лікарні зі зламаною щелепою та струсом мозку.

До побиття причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розушкує за підозрою в "умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості".

Прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.

Проте для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав цілодобовий домашній арешт, а не взяття під варту, для Ахмеда-Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Мустафу Найєма шокували такі рішення суду щодо запобіжного заходу для тих, хто його побив.