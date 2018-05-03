Найєм обурився рішенням суду про домашній арешт для його кривдників

Народний депутат Мустафа Найєм шокований рішенням суду щодо запобіжного заходу для тих, хто його побив.

Про це він написав у Facebook.

На його думку, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту - неадекватний.

"По-перше, один з учасників правопорушення вже сховався від слідства і це достатня підстава для контролю за пересуванням інших підозрюваних", - написав Найєм.

Він додав, що двох учасників не зобов'язали навіть носити електронні браслети, а домашній арешт їм наказаний лише в нічний час, з 23 години вечора до 6-ї ранку.

"Вдень вони цілком вільно можуть пересуватися, і мені мало зрозуміло, як слідство контролюватиме виконання цього запобіжного заходу", - заявив депутат.

Він зазначив, що не зовсім зрозуміло, чому одним і тим же фігурантам в одній і тій же справі обрали різну міру запобіжного заходу, враховуючи, що ступінь їх участі в правопорушенні ще не встановлений.

Хоча прокурори і слідчі вимагали для всіх трьох учасників утримання під вартою.

"Плюс у мене є питання без відповіді - чому в принципі прокурори розділили фігурантів між собою таким чином. Прокурор по першому підозрюваному відверто був сильнішим і знав матеріали справи; другий, який представляв обвинувачення за двома іншими фігурантам, погано орієнтувався в матеріалах справи", - обурився Найєм.

"Результат відповідний: один нападник - з цілодобовим домашнім арештом і браслетом, двоє інших - без браслета і під "арештом" будуть знаходитися тільки під час сну", - констатував він.

Депутат додав, що поки неясно, чим суд аргументував своє рішення, оскільки повного тексту ухвали ще немає.

Разом з тим, за його словами, прокурори готують апеляцію на всі три визначення, на що у них є п'ять днів.

"Процесуальне керівництво справою здійснює прокуратура Шевченківського району міста Києва. Рівень підготовки прокурора старшої групи мене дивує. Засідання суду до останнього моменту було під питанням, тому що прокуратура не могла знайти дипломованого перекладача з російської мови", - розповів Найєм.

Щодо ходу слідства, то за даними нардепа, троє затриманих відмовляються давати свідчення, четвертий утік і знаходиться в розшуку.

"Вчора суд видав дозвіл на його затримання, і по ньому вже готується клопотання про надання міжнародної правової допомоги. У Генпрокуратурі обіцяють зробити це в максимально стислі терміни. У мене немає інформації, чи знає слідство, де він знаходиться, тому не можу будувати ніяких припущень про його видачу Україні", - сказав він.

Найєм також зазначив, що не може нічого сказати про п'ятого учасника, оскільки щодонього у слідства теж немає ніякої інформації.

"Якби кожного (!) знахабнілого водія пару діб потримали в ізоляторі тимчасового тримання, відправили під домашній арешт з перспективою отримати судимість, такого маразму і таких принижень в наших містах було б менше", - підсумував він.

Він попросив не спекулювати на результаті слідства і його статусі депутата, оскільки, за його словами, необхідно створити "нові норми, правила і рольові моделі, щоб і надалі не доводилося жити в світ і "депутатів", "мажорів" і "биків", яким все можна і черні, яка повинна це все ковтати".

Раніше повідомлялося, що депутата Мустафу Найєма, якого побили в Києві 30 квітня, намагаються умовити забрати свою заяву на кривдників, йому надходять погрози.

30 квітня у центрі Києва, на дорозі біля Бессарабського ринку, депутат Мустафа Найєм вступив у словесну суперечку з одним з водіїв – а в результаті його побили, він потрапив до лікарні зі зламаною щелепою та струсом мозку.

До побиття причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розушкує за підозрою в "умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості".

Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Шевченківській райсуд обрав для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід, а для Ахмеда-Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Також прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.