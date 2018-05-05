Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ не дає гарантій безпеки в районі Донецької фільтрувальної станції – Оліфер

Субота, 5 травня 2018, 04:20
РФ не дає гарантій безпеки в районі Донецької фільтрувальної станції – Оліфер

Представники Росії на переговорах ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі відмовилась надати гарантії безпеки персоналу та спостерігачам Місії ОБСЄ в районі ДФС для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт.

Про це за результатами засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську повідомила Дарка Оліфер, речниця представника України на переговорах, екс-президента України Леоніда Кучми.

"Незважаючи на неодноразові наполягання української сторони, делегація РФ відмовилась надати гарантії безпеки в районі Донецької фільтровальної станції персоналу станції при здійсненні ремонтно-відновлювальних робіт та спостерігачам СММ ОБСЄ", - підкреслила вона.

У коментарі "УНІАН" Оліфер заявила, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мiнську заплановано на 16 травня.

Раніше міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що ОБСЄ планує встановити пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.

Як повідомлялося, 17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, п'ятеро людей отримали поранення, один з них у важкому стані.

18 квітня ДФС припинила роботу, залишивши без водопостачання частину окупованого Донецька кілька населених пунктів поблизу Донецька.

22 квітня станція відновила роботу.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій "сірій зоні", яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою  вільну Авдіївку і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район та частину Донецька.

Теми: Мінські угодиДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: