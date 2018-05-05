РФ не дає гарантій безпеки в районі Донецької фільтрувальної станції – Оліфер

Представники Росії на переговорах ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі відмовилась надати гарантії безпеки персоналу та спостерігачам Місії ОБСЄ в районі ДФС для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт.

Про це за результатами засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську повідомила Дарка Оліфер, речниця представника України на переговорах, екс-президента України Леоніда Кучми.

"Незважаючи на неодноразові наполягання української сторони, делегація РФ відмовилась надати гарантії безпеки в районі Донецької фільтровальної станції персоналу станції при здійсненні ремонтно-відновлювальних робіт та спостерігачам СММ ОБСЄ", - підкреслила вона.

У коментарі "УНІАН" Оліфер заявила, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мiнську заплановано на 16 травня.



Раніше міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що ОБСЄ планує встановити пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.

Як повідомлялося, 17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, п'ятеро людей отримали поранення, один з них у важкому стані.

18 квітня ДФС припинила роботу, залишивши без водопостачання частину окупованого Донецька кілька населених пунктів поблизу Донецька.

22 квітня станція відновила роботу.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій "сірій зоні", яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою вільну Авдіївку і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район та частину Донецька.