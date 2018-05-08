Росіяни ізолювали Павла Гриба, вибивають зізнання – батько

В Росії незаконно ув'язненого українця Павла Гриба ізолюють від будь-яких зовнішніх контактів, щоб змусити визнати себе винним у підготовці теракту.

Про це заявив батько політв’язня Ігор Гриб в інтерв’ю UAТV.

"Останній раз ми, точніше, моя дружина, бачила Павла, коли їздила на суд. Це було три тижні тому, і бачила вона його буквально 1,5 хвилини. Перед тим як повинно було початися судове засідання, тобто, перед тим, як увійшов суддя, і, як це було у всіх попередніх випадках, зробив судове засідання закритим. Тому що, як вони кажуть, там можуть розглядатися якісь секретні моменти", – розповідає батько Павла.

Він переконаний, що це робиться лише з однією метою, щоб повністю ізолювати Павла від суспільства, щоби тиснути на нього, щоб він визнав звинувачення, яке йому висуває російське слідство.

"Ми не отримуємо об’єктивної інформації про стан здоров’я нашого сина. Потрібно як мінімум медичне обстеження, аналізи. Причому, з огляду на хворобу Павла, це має бути повноцінне дослідження, з апаратурою, але такого там немає… Зрозуміло, що російські медики пишуть, що він здоровий", – розповідає Ігор Гриб.

Батько Павла додає, що до сина нікого не пускають на побачення.

"Практично за всі 9 місяців тільки 3 рази допустили консулів і адвоката. На всі наші прохання та клопотання, щоби мама відвідала сина, отримували негативну відповідь", – розповів Ігор Гриб.

Також він наголосив, що до сина не доходять ані передачі, ані листи.

"За увесь час йому від нас дійшов 1 лист, і ми від нього отримали 1 лист перед Новим роком. Ще дивом потрапив до нього лист від українця зі словами підтримки. Його утримують в інформаційному вакуумі", – сказав Ігор Гриб.

За його словами, мета ФСБ – це тиск, як і на всіх політв’язнів-українців.