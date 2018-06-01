Хуг: у травні на Донбасі загинуло 10 цивільних

За минулий місяць на Донбасі через військовий конфлікт загинуло 10 цивільних ще 25 осіб отримали поранення.

Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"Тільки в травні 35 жертв - 10 загиблих і 25 поранених", - сказав Хуг.

Він підкреслив, що майже 4 роки тому сторони обіцяли припинити насильство і уникнути жертв серед мирного населення.

28 травня поблизу Торецька Донецької області в результаті обстрілу бойовиків загинула 15-річна дівчинка.

24 травня Хуг повідомив, що на Донбас стягують все більше важкого озброєння.