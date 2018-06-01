Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд продовжив арешт для "шпигуна" за Гройсманом

П'ятниця, 1 червня 2018, 17:59

Суд продовжив арешт для екс-заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, який підозрюється в роботі на російські спецслужби.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Шевченківського райсуду Києва у Facebook.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Єжову, підозрюваному за ч.1 ст.111 ККУ (державна зрада),і продовжив йому арешт до 20 червня.

Як повідомлялося, 20 грудня 2017 року Служба безпеки України затримала на робочому місці чиновника секретаріату Кабміну, який передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду.

Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ЗМІ з’ясували, що йдеться про Станіслава Єжова – заступника керівника протоколу прем'єр-міністра.

СБУ кілька місяців "вела" його за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування контактів Єжова з російськими спецслужбами.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пізніше заявив, що його перекладача Станіслава Єжова перевіряли багато разів.

За даними СБУ, затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

2 січня Кабінет міністрів звільнив заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, який підозрюється в роботі на російські спецслужби.

Сам він своєї провини не визнає.

Читайте також Шпигуне, вийди геть. Усе про скандал із перекладачем Гройсмана

Українська правда
Теми: ГройсманКабінет міністрівсударештшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: