Суд продовжив арешт для "шпигуна" за Гройсманом

Суд продовжив арешт для екс-заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, який підозрюється в роботі на російські спецслужби.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Шевченківського райсуду Києва у Facebook.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Єжову, підозрюваному за ч.1 ст.111 ККУ (державна зрада),і продовжив йому арешт до 20 червня.

Як повідомлялося, 20 грудня 2017 року Служба безпеки України затримала на робочому місці чиновника секретаріату Кабміну, який передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду.

Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ЗМІ з’ясували, що йдеться про Станіслава Єжова – заступника керівника протоколу прем'єр-міністра.

СБУ кілька місяців "вела" його за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування контактів Єжова з російськими спецслужбами.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пізніше заявив, що його перекладача Станіслава Єжова перевіряли багато разів.

За даними СБУ, затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

2 січня Кабінет міністрів звільнив заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, який підозрюється в роботі на російські спецслужби.

Сам він своєї провини не визнає.

Читайте також Шпигуне, вийди геть. Усе про скандал із перекладачем Гройсмана