Ще двом підозрюваним у "справі Труханова" пом'якшили запобіжний захід

Суд пом’якшив запобіжний захід двом посадовцям Одеської міськради, яких разом із одеським мером Геннадієм Трухановим підозрюють у привласненні коштів міського бюджету.

Про це йдеться в ухвалах Солом’янського районного суду Києва від 6 та 11 червня.

Першою суддя зняв електронний браслет із заступника міського голови Павла Вугельмана.

Водночас, суд все ще залишив заступника без закордонного паспорта. Також, як і раніше, Вугельмана зобов’язали не відлучатись з Одеси без дозволу, прибувати за кожною вимогою до детективів, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування зі свідками та особами, які представляють інтереси компаній-фігурантів справи.

Другим рішенням той самий слідчий суддя Дмитро Кратко змінив запобіжний захід директору Департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексію Спектору.

Суд випустив його з-під домашнього арешту під зобов’язання, аналогічні до покладених на Вугельмана.

Обидві ухвали наразі опубліковані в реєстрі лише в короткому варіанті, без мотивувальної частини.

Раніше стало відомо, що суд повернув закордонні паспорти і дозволив виїздити за кордон меру Одеси Геннадію Труханову.

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Восени 2016 року Одеса придбала будівлю для нової мерії, на думку слідства, переплативши в понад два рази.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Директора муніципального департаменту Олексія Спектора суд 20 лютого відправив під нічний домашній арешт.

26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно Труханова.

Прокуратура просила також відсторонити Труханова та Вугельмана від посади, але суд у задоволенні клопотання відмовив.

16 березня суд передав 185 мільйонів, заарештованих у справі одеського мера Труханова, в управління Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Пізніше, 5 квітня з половини коштів суд зняв арешт. Адвокати компанії, яка продавла мерії будівлю, посилались на те, що заарештована може лише різниця між сумою, яку мерія заплатила, та встановленою слідством реальною вартістю будівлі.

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