Еще двум подозреваемым в "деле Труханова" смягчили меру пресечения

Суд смягчил меру пресечения двум чиновникам Одесского горсовета, которых вместе с одесским мэром Геннадием Трухановым подозревают в присвоении средств городского бюджета.

Об этом говорится в постановлениях Соломенского районного суда Киева от 6 и 11 июня.

Первым постановлением судья снял электронный браслет с заместителя городского головы Павла Вугельмана.

В то же время, суд все еще оставил заместителя без загранпаспорта. Также, как и раньше, Вугельмана обязали не отлучаться из Одессы без разрешения, прибывать по каждому требованию к детективам, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями и лицами, представляющими интересы компаний-фигурантов дела.

Вторым решением тот же следственный судья Дмитрий Кратко изменил меру пресечения директору Департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексею Спектору.

Суд выпустил его из-под домашнего ареста под обязательства, аналогичные возложенным на Вугельмана.

Оба постановления на данный момент опубликованы в реестре только в коротком варианте, без мотивировочной части.

Ранее стало известно, что суд вернул загранпаспорта и позволил выезжать за границу мэру Одессы Геннадию Труханову.

Как изветсно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Осенью 2016 года Одесса приобрела здание для новой мэрии, по мнению следствия, переплатив более чем в два раза.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Директора муниципального департамента Алексея Спектора суд 20 февраля отправил под ночной домашний арест.

26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Труханова.

Прокуратура просила также отстранить Труханова и Вугельмана от должности, но суд в удовлетворении ходатайства отказал.

16 марта суд передал 185 млн, арестованных по делу, в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Позже, 5 апреля с половины средств суд снял арест. Адвокаты компании, которая продала мэрии здание, ссылались на то, что арестована может быть только разница между суммой, которую мэрия заплатила, и установленной следствием реальной стоимости здания.

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